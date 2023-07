Una turista polacca la nuova vittima del mare a Is Arenas

Oristano

E’ una turista di nazionalità polacca, una delle due vittime del mare che si sono registrate nel pomeriggio sulla costa della provincia di Oristano. La donna aveva 42 anni e si trovava a Is Arenas, sul litorale di Narbolia. Proprio a Is Arenas lo scorso due luglio era annegato un noto docente dell’Università di Cagliari, Carlo Lugliè di 60 anni, apprezzato archeologo. Lugliè si era buttato in mare per salvare il figlio della sua compagna. Era riuscito nel suo intento, ma aveva perso la vita.

Nel pomeriggio di oggi un altro dramma si è consumato nella marina di Noesala, al confine tra Magomadas e Tresnurgahes, dove è annegata una bambina di dieci anni.

Giovedì, 20 luglio 2023