Corrias ha descritto l’associazione come “strategica per il territorio, in grado di coordinare gli eventi, le manifestazione e le iniziative locali anche delle altre associazioni”, e ha ringraziato lo storico presidente “per l’impegno profuso negli anni e per la passione con cui si sta dedicando a questa nuova fase della Pro loco Marrubiu”.

Il sindaco Luca Corrias ha definito le nuove iscrizioni alla Pro loco di Marrubiu come un “un buon segnale per la ripartenza dell’associazione”.

Sono una trentina i nuovi soci della Pro loco di Marrubiu, che si sono iscritti dopo che il presidente Romano Cau ha annunciato l’intenzione di farsi da parte e chiesto l’arrivo di energie nuove. Sono loro che costituiranno la base sociale per eleggere il nuovo direttivo. Le votazioni sono in programma sabato 14 maggio, dalle 16.30 alle 19, alla Pro loco, nei locali della stazione ferroviaria .

