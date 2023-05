Una traccia di sangue nella casa del furto: ladra scoperta dopo due anni grazie al Dna

Marrubiu

Erano spariti contanti e gioielli per 10mila euro

Si era ferita con il vetro della porta-finestra che aveva sfondato per entrare nella casa, e aveva lasciato tracce di sangue anche sulla tenda. Dopo quasi due anni il test del Dna ha permesso di identificare la responsabile.

I carabinieri di Oristano hanno segnalato alla Procura della Repubblica una donna di origini rom, residente in Sardegna e già nota per altre vicende giudiziarie.

Nell’agosto 2021 la denuncia per un furto in un’abitazione nella località di Masongiu, a Marrubiu. I ladri avevano portato via 10.000 euro tra contanti e gioielli d’oro.

Durante il sopralluogo dei carabinieri erano state rilevate tracce di sengue, inviate ai Ris di Cagliari. Il profilo genetico di un “soggetto ignoto di sesso femminile” e stato poi inserito nella banca dati nazionale del Dna.

Successivamente la Direzione centrale della Polizia criminale del Ministero dell’Interno ha comunicato che il profilo trovava “concordanze positive” con quello di una donna già coinvolta in casi di furto: da qui la denuncia.

“Il consiglio da dare ai cittadini”, si legge in una nota diffusa dai carabinieri, “è quello di non inquinare mai la scena del crimine, per permettere un accurato sopralluogo finalizzato all’identificazione degli autori del reato”.

Martedì, 30 maggio 2023