Una studentessa di 17 anni accoltella la compagna di classe: la vittima in prognosi riservata

Un fatto terribile accaduto ieri all’istituto tecnico Michelangelo Buonarroti di Caserta. Una studentessa di 17 anni ha accoltellato la compagna di classe di 18, colpendola più volte alla schiena, alle braccia, alla testa e alla gola. La ragazza si trova ora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano della cittadina campana. Non si sa ancora cosa abbia scatenato la violentissima aggressione, ma le due ragazze avevano già litigato spesso in passato e un compagno avrebbe anche cercato di intervenire per sedare la lite.

Sui fatti indaga ora la Procura per i Minorenni di Napoli mentre la 17enne è stata fermata per tentato omicidio.