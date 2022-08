Los Angeles

La manager di Cabras corona un suo sogno: celebrazioni ufficiali in America e in Italia

C’è il grande intuito, l’instancabile impegno e le notevoli capacità organizzative di Anna Manunza, giovane manager originaria di Cabras e da oltre 10 anni residente a Los Angeles, dietro l’attribuzione a Luciano Pavarotti di una stella lungo la Walk of Fame, la passeggiata delle celebrità nella collina di Hollywood.

La stella dedicata a Pavarotti, la 2730 esima, fra quelle installate finora, sarà sistemata al numero 7075 del lungo l’Hollywood Boulevard, nel corso di una suggestiva cerimonia fissata per mercoledì prossimo 24 agosto alle ore 20,30 ( 11,30 orario di Los Angeles).

L’appuntamento si potrà seguire via streaming attraverso il sito www.walkoffame.com e vedrà la presenza di Cristina Pavarotti, figlia del celebre tenore, scomparso nel 2007 a 71 anni, che accoglierà il prestigioso riconoscimento anche a nome delle altre figlie dell’artista, Lorenza, Giuliana e Alice Pavarotti.

Presente anche Nicoletta Mantovani, moglie di Pavarotti.

A coordinare le celebrazioni, anche nelle numerose manifestazioni collaterali in programma, sarà il direttore d’orchestra James Conlon apprezzatissimo e famoso Direttore Musicale dell’Opera di Los Angeles, che ha avuto un lungo rapporto di collaborazione professionale e di amicizia con l’artista.

L’attribuzione della stella di ottone che sarà installata sul pavimento nero di graniglia in stile veneziano, che caratterizza i due marciapiedi del lungo viale, arriva dopo un lavoro di oltre un anno, avviato quasi per caso.

E’ stata infatti Anna Manunza a rivelare a Paolo Rossi Pisu, titolare della casa di produzione e distribuzione cinematografica Genoma Film, un suo sogno, quello di vedere l’assegnazione del prestigioso riconoscimento a Luciano Pavarotti, un artista di levatura internazionale come tutti gli altri ricordati dalle numerose stelle del celebre Boulevard di Hollywood.

Paolo Rossi Pisu, figlio dell’attore di origine sarda Raffaele Pisu, ha subito accettato con entusiasmo la proposta di Anna Manunza e insieme hanno avviato la complessa procedura che ha portato la Camera di Commercio di Hollywood a decidere l’assegnazione della stella al celebre tenore italiano.

Anna Manunza e Paolo Rossi Pisu, insieme ai loro collaboratori, hanno quindi programmato le numerose iniziative collaterali all’evento e attivato importanti collaborazioni anche con le istituzioni italiane.

La cerimonia fissata per il 24 agosto prossimo, sarà infatti accompagnata da una serie di appuntamenti celebrativi realizzati sotto il nome di “Luciano Pavarotti, la Stella”, offerti nella metropoli californiana il 24 e il 25 agosto prossimi, prodotti e curati dalla casa di produzione cinematografica italiana Albedo Production di Cinzia Salvioli insieme a Genoma Films di Paolo Rossi Pisu e a Anna Manunza, Silvia Bizio e Cecilia Miniucchi, grazie al sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna, dei comuni di Modena e di Pesaro, del Rossini Opera Festival.

La delegazione italiana sarà accolta a Los Angeles il 23 agosto con un ricevimento presso l’Istituto Italiano di Cultura (IIC) e sotto gli auspici del Consolato Generale d’Italia a Los Angeles.

Cuore delle celebrazioni sarà la proiezione di due testimonianze audiovisive italiane, mai trasmesse negli Stati Uniti, ospitate nel prestigioso Teatro Warner Grand di Los Angeles e nell’Aero Theater di Santa Monica, di proprietà dell’American Cinematheque.

Il 24 agosto, in Italia, nel giorno della posa della Stella sulla Walk of Fame di Hollywood, Rai Cultura dedicherà a Luciano Pavarotti la prima serata di Rai 5 trasmettendo l’esecuzione della Messa da Requiem di Giuseppe Verdi del 1970 nella versione restaurata.

Particolarmente soddisfatta l’amministrazione comunale di Pesaro, che ha partecipato alla riuscita dell’evento, insieme alla città di Modena, la regione Emilia Romagna e il Rossini Opera Festival. Proprio a Pesaro la cerimonia sarà trasmessa in diretta, preceduta e seguita nella città americana da importanti momenti di promozione di “Pesaro 2024, Capitale Italiana della Cultura”.

Felicissima e molto emozionata Anna Manunza, che ha dedicato a questo appuntamento un lungo lavoro. “Per me è davvero un sogno che si avvera – spiega Anna Manunza – La musica di Pavarotti e la sua voce hanno scandito molti momenti della mia vita. Per una strana coincidenza del destino, il Maestro è scomparso proprio due giorni prima del mio matrimonio e la notizia della sua scomparsa mi aveva rattristata tanto. Aver fatto parte di un progetto così importante che lascerà un segno tangibile della sua leggendaria carriera sulla Hollywood Walk of Fame è stata un’esperienza indimenticabile e mi ha permesso di conoscere un po’ dell’uomo dietro alla leggenda, anche grazie alle preziose testimonianze e confidenze delle persone a lui più vicine. Sono grata alla famiglia Pavarotti, alla Albedo Production e alla Genoma di Paolo Rossi Pisu che mi hanno accompagnata in questo progetto e, ovviamente, a mio marito John che mi ha sostenuto da subito con la sua presenza rassicurante specie nei momenti in cui ho pensato che non sarei riuscita a portare a termine questo lavoro”.

Partita da Cabras quasi 30 anni fa dopo la laurea in Lingue conseguita alla Università di Cagliari, Anna Manunza ha lavorato a lungo in Germania, prima di trasferirsi per lavoro a Los Angeles dove ora occupa una prestigiosa posizione ai vertici di una nota multinazionale impegnata nella produzione e distribuzione di articoli per la casa e per le aziende. Anna Manunza, nonostante la lontananza, ha mantenuto in questi anni uno stretto legame con la Sardegna e con Cabras, dove arriva ogni volta che le è possibile per abbracciare la mamma Rita e i numerosi parenti e amici, insieme al marito di origine greca Jhon Hatzis.