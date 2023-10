Una statua per Joker, la mascotte del Carbonia calcio

Cristian Figus allevatore Elite Edition Amstaff, proprietario di Joker ci racconta la storia del suo American Staffordshire Terrier che nella sua breve vita ha conquistato il cuore di grandi e piccini.Venuto a mancare a soli 3 anni in un incidente domestico, Joker ha donato la sua vita per salvare la sorellina, dall’ animo buono viene ricordato da Cristian con la voce strozzata dal dolore: ” Joker per tre anni ha assunto il ruolo di mascotte dei bambini del Carbonia calcio, così veniva chiamato da chi frequenta lo stadio Zoboli, il cane degli Ultras che della sua vita ne aveva fatto una missione: farsi amare da tutti, piccoli e adulti.”Joker è stato speciale, dice Cristian Figus, il suo animo buono ha prevalso anche quando si è reso conto che la vita lo stava abbandonando, in un incidente casalingo ha preferito salvare sua sorella donando la sua vita. La sua assenza si sentirà anche negli ambienti dell’assistenza ai disabili N.A.B.A o il centro associazioni Le Rondini Isola del Cuore dove non mancava di manifestare attenzioni e affetto.

Non sarà facile per chi lo ha conosciuto abituarsi all’idea di non vederlo più, per questo l’Allevamento Elite Edition Amstaf ha voluto donare al Carbonia calcio 1939 una statua monumento scolpita in marmo di Orosei dal noto scultore Matteo Caria.

Un artista a tutto tondo Caria, che anche in questa occasione, attraverso il dolore di Cristian Figus, è riuscito a dare vita ad un semplice blocco di marmo di Orosei, liberando e tenendo vivo per sempre il ricordo di un amico a quattro zampe diventato per tutti la mascotte del Carbonia Calcio, e l’amico fedele dei più piccini.

Chiunque può andare a vedere la statua che si trova all’interno del campo di calcio e apprezzare la bellezza di un monumento, unico pezzo al mondo che ritrae un Amstaff e che vanta la Sardegna come produttore di un marmo pregiato. I bambini che lo conoscevano ora piangono la sua assenza.

Fonte: Casteddu on line