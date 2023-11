Una Solidarietà Concreta: I Supermercati Tuttigiorni si Uniscono al Progetto Punti Viola

In occasione della Giornata Mondiale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne, i Supermercati Tuttigiorni sono lieti di annunciare la propria adesione al progetto Punti Viola, un’iniziativa promossa da DonneXStrada per offrire sostegno alle donne in situazioni di difficoltà.

A partire dal 25 novembre 2023, tre filiali dei Supermercati Tuttigiorni, precisamente quelle situate a Cagliari, Sassari e Cardito (NA), inizieranno il loro percorso per diventare Punti Viola, luoghi sicuri dove le donne potranno rivolgersi per ricevere assistenza e supporto. Il personale di questi punti vendita sarà appositamente formato per gestire situazioni delicate e offrire un ambiente accogliente e protetto.

Una decisione non solo simbolica ma che si traduce in azioni concrete a favore delle donne che potrebbero trovarsi in situazioni di vulnerabilità o difficoltà.

Il progetto Punti Viola di DonneXstrada mira a sensibilizzare la comunità e a creare una rete di supporto diffusa, coinvolgendo attivamente le attività commerciali. I Supermercati Tuttigiorni sono orgogliosi di unirsi a questa iniziativa e di contribuire a costruire un ambiente più sicuro e solidale per le donne.