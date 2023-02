Una settimana tra maschere, cavalli e tanti dolci con il Carnevale di Sedilo

Sedilo

Dalla corsa de su puddu alla pentolaccia anche eventi dedicati ai bambini

L’allegria del carnevale sta per arrivare anche a Sedilo. Dal 16 al 25 febbraio tanti gli appuntamenti in programma, tra divertimento e tradizione, per l’edizione 2023 del “Carnevale sedilese” organizzata dal Comune assieme alla Pro loco e all’Auser.

Primi appuntamenti giovedì 16 e venerdì 17 febbraio alle 15.30 con “Sa Prima Ighina”, con i laboratori sui dolci di carnevale, a cura dell’Auser e aperti a tutti.

Sempre all’insegna dei sapori, si prosegue sabato 18 febbraio con sa cursa ‘e sa zippula, a cura dell’Associazione ippica sedilese. Appuntamento alle 15 in corso Eleonora, mentre in piazza Regina Margherita ci sarà la distribuzione de sas zippulas a cura dell’Auser e della Pro loco.

Si torna in corso Eleonora domenica 19 febbraio alle 15.30 per la corsa de su puddu, sempre organizzata dall’Associazione ippica sedilese e che vedrà tanti cavalieri, tutti rigorosamente locali e mascherati, lanciarsi in una sfrenata corsa a cavallo. A seguire, la piazza Regina Margherita ospiterà musica e balli, accompagnati dalla distribuzione di dolci di carnevale a cura dell’Auser.

Il carnevale continua anche lunedì 20 febbraio, sempre in piazza Regina Margherita: dalle 15.30 musica e balli per i più piccoli, grazie al bar Il Ritrovo. Il giorno dopo, martedì 21 febbraio, stessa piazza e stesso orario per i balli della tradizione, con il fisarmonicista Luca Melosu. Al termine la cena con sa fae cun lardu; organizza la Pro loco.

Di nuovo protagonisti i dolci venerdì 24 febbraio con Sa Prima Ighina ma spazio anche al laboratorio di caddittos de canna riservato ai bambini e ai ragazzi (dagli 8 anni di età in su) e sempre a cura dell’Auser.

A chiudere il carnevale sedilese, sabato 25 febbraio, alle 15.30 in piazza Regina Margherita, sarà la pentolaccia per bambini assieme ai cadditos de canna. Subito dopo la preparazione e la distribuzione di sas zippulas e l’estrazione a premi per su procu a su pesu, a cura della Pro loco.

Sabato, 11 febbraio 2023