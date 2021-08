Una serata con archeologia e vini al parco del Nuraghe Losa

Abbasanta

Secondo appuntamento estivo promosso dalla cooperativa Paleotur

Tutto pronto per il secondo appuntamento estivo di “Losa e la Luna” con l’evento “La vinificazione in Sardegna in epoca Nuragica. Brindando con i Nuragici” in programma domenica 22 agosto, alle 20.

L’iniziativa organizza e promossa dalla cooperativa Paleotur si terrà nel suggestivo parco archeologico del Nuraghe Losa di Abbasanta e vedrà la partecipazione degli archeologi Alessandro Usai e Mauro. L’evento si accompagnerà a una degustazione dei vini della cantina Argiolas.

Dopo la chiusura della biglietteria (alle 20), la serata incomincerà con un benvenuto nell’area archeologica da parte degli operatori della cooperativa Paleotur. Dalle 20,30 Alessandro Usai e Mauro Perra racconteranno al pubblico come i nuragici facevano il vino. La serata si concluderà alle 21.30 con la degustazione dei vini a cura della cantina Argiolas.

I posti sono limitati e per partecipare è necessaria la prenotazione, entro il 21 agosto. La quota di partecipazione è di 20 euro per gli adulti (10 euro per i bambini fino ai 13 anni=. È richiesto il pagamento anticipato all’atto della prenotazione seguendoil link alla voce prenota.

Per informazioni si potrà telefonare al 331 912 8790 o inviare una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

L’evento si svolgerà per gruppi di almeno 20 persone, seguendo le norme anti-Covid: verrà quindi richiesta la certificazione verde Covid-19 o Green Pass. Si consiglia di portare con sé la mascherina e mantenere le distanze.

Martedì, 17 agosto 2021

