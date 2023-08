Una rotonda tra Santa Giusta e la 131? Bisogna trovare 1,5 milioni di euro

Santa Giusta

Primo sopralluogo con il Comune e l’assessore regionale dei Lavori pubblici Pierluigi Saiu

Una rotonda all’ingresso sud di Santa Giusta, all’incrocio tra la Statale 131, la Provinciale 56 e la Provinciale 49 che porta ad Arborea. La richiesta è stata avanzata dall’amministrazione comunale, vista la pericolosità dell’intersezione stradale, percorsa quotidianamente anche da mezzi pesanti in arrivo o diretti al porto industriale.

Ieri pomeriggio c’è stato un primo sopralluogo. Erano presenti il sindaco di Santa Giusta Andrea Casu, il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Pierpaolo Erbì, l’assessore regionale dei Lavori pubblici Pierluigi Saiu, il consigliere regionale Emanuele Cera e il direttore generale dell’assessorato regionale dei Lavori pubblici, l’ingegnere Piero Teodosio Dau.

Il Comune ha chiesto alla Regione un contributo straordinario per la messa in sicurezza dell’ingresso sud. Da una stima effettuata dall’Ufficio tecnico comunale, i costi per i lavori di realizzazione della rotonda e dei marciapiedi ammontano a 1,5 milioni di euro.