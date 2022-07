Cagliari

L’episodio risale all’estate scorsa

C’è anche una rissa con tanto di colpi d’arma da fuoco verificatasi la scorsa estate a San Nicolò d’Arcidano tra gli episodi di violenza contestati nell’indagine “Frari” della procura di Cagliari, coordinata dalla Direzione distrettuale antiterrorismo, che vede accusati diversi esponenti del gruppo di tifo organizzato Sconvolts, di cui fanno parte assidui frequentatori della Curva Nord del Cagliari Calcio.

Tra gli invitati a una festa tenutasi il 26 giugno 2021 nella zona alberata di Is Codinas c’erano anche una dozzina di Sconvolts. Da un battibecco per futili questioni era nata una rissa ed erano stati sparati anche alcuni colpi d’arma da fuoco.

In totale, sono 33 le ordinanze di custodia cautelare a cui ha dato seguito la Digos: cinque dei 36 indagati sono finiti in carcere, 13 ai domiciliari, mentre per 11 è stato disposto l’obbligo di dimora e per quattro – come riferisce l’Agi – quello di presentazione all’autorità giudiziaria. Tra gli indagati c’è anche l’ex calciatore del Cagliari Andrea Cossu, oggi dirigente rossoblù. Allo storico numero 7 del Cagliari viene contestato il concorso esterno per i rapporti di amicizia col gruppo ultrà. Gli inquirenti – come precisato in una conferenza stampa in Questura – non hanno ravvisato alcuna responsabilità del Cagliari Calcio.

Sono state eseguite anche 37 perquisizioni, in cui sono stati sequestrati fumogeni, marijuana, denaro, pugnali, tirapugni, mazze da baseball e bastoni. Il reato più grave contestato, a tutti tranne uno, è l’associazione per delinquere finalizzato a compiere risse, violenze e minacce nei confronti delle tifoserie avversarie.

Il gruppo, che si organizzava per pedinare i rivali al loro arrivo in Sardegna per mettere a segno aggressioni, si autofinanziava con lotterie che avevano in palio maglie dei calciatori rossoblù, la produzione di t-shirt e sciarpe col logo degli Sconvolts e anche con piante di cannabis da cui ricavavano stupefacente da spacciare. A casa di uno degli indagati, il presunto tesoriere del gruppo gli agenti hanno sequestrato stamane circa 53mila euro e un registro in cui veniva tenuta la contabilità. Le indagini, durate due anni, hanno consentito di ricostruire le responsabilità di una serie di aggressioni e danneggiamenti fin dall’autunno 2018.

In totale sono decine gli episodi di violenza contestati agli indagati, dall’inizio del campionato di Serie A 2018-2019 fino alla primavera di quest’anno. Lo hanno spiegato il dirigente della Digos di Cagliari, Antonio Nicolli, e Luigi Bonagura, direttore del servizio informazioni generale della Direzione centrale di polizia di prevenzione. All’operazione hanno partecipato le Digos di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano, insieme a quelle di Roma e Firenze.

Le aggressioni, accuratamente pianificate secondo gli investigatori, sono avvenute in occasione di partite casalinghe del Cagliari, in città e non solo. Non tutto il gruppo “Sconvolts Cagliari 1987” è coinvolto nell’inchiesta e accusato di essere parte dell’organizzazione criminale cui sono attribuite violenze, risse, minacce, attentati alla sicurezza dei trasporti, danneggiamenti e coltivazione e produzione di marijuana. Una coltivazione di cannabis è stata sequestrata in locali di cui alcuni degli indagati avevano disponibilità.

Come spiega ancora l’Agi, sono stati ricostruiti i ruoli ricoperti dai singoli componenti del gruppo, grazie alle intercettazioni telefoniche e ai numerosi filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza installati vicino allo stadio e anche nei punti strategici di Cagliari: gli investigatori della Digos hanno visionato ore e ore di video e immagini.

Ai cinque in carcere sono attribuite le posizioni di maggior rilievo nell’organizzazione: Matteo Sciarrone, i fratelli Mattia e Stefano Secci, rispettivamente di 21 e 26 anni, Manuel Arru, 33 anni, e Michele Urru, di 37 anni, difesi dagli avvocati Marcella Cabras (che rappresenta altri 15 destinatari di misure cautelari), Erika Dessì, Mario Canessa e Marco Cogoni.

Ai fratelli Secci l’accusa contesta di avere un ruolo di coordinamento delle attività degli altri Sconvolts: seguivano i tifosi delle squadre ospiti per individuare le occasioni più adatte allo scontro fisico, predisponevano – sempre secondo quanto emerso dalle indagini – pedinamenti e agguati, attentati ai mezzi di trasporto delle tifoserie rivali e risse. A Giacomo Flore, 35 anni, invece, posto agli arresti domiciliari, è attribuito il ruolo di “tesoriere”: raccoglieva i proventi delle collette e delle riffe con cui il gruppo finanziava trasferte, sede nel quartiere Marina, nel centro di Cagliari.

Oltre al già citato episodio di San Nicolò d’Arcidano, ci sono anche una rissa a Su Siccu del 6 ottobre 2018, nel pre-partita di Cagliari-Bologna; l’assalto a una struttura ricettiva che ospitava tifosi del Napoli, il 16 dicembre 2018; l’aggressione sulla 131 al pullman che trasportava i tifosi del Brescia, colpito da un grosso sasso il 26 ottobre 2019; lo scontro alla Marina contro una cinquantina di tifosi del Pogoń Szczecin, dopo l’amichevole dell’11 ottobre 2019, con alcuni negozi danneggiati; la rissa tra tifosi di Cagliari e Lazio in via Milano, il 16 dicembre 2019; per finire con quanto accaduto dopo Cagliari-Napoli dello scorso febbraio, quando un centinaio di Sconvolts si erano radunati vicino alla Curva Nord nel tentativo di forzare lo sbarramento dei reparti della polizia per raggiungere i tifosi avversari. In quest’ultima occasione gli ultrà, a volto coperto e armati di bastoni, avevano lanciato fumogeni, petardi e sassi. La Questura aveva arrestato tre ultrà, altri otto erano stati denunciati.