Una ricompensa per chi troverà Slave, sparito nelle campagne di Terralba

Le volontarie di “Fidati di me – Animal” lo cercano invano da un mese

“Aiutateci a ritrovare Slave”. Quest’appello delle volontarie dell’associazione “Fidati di me – Animal” di Marrubiu che da un mese cercano Slave, un grosso cagnone fulvo dagli occhi color nocciola scomparso alla periferia di Terralba. Nonostante le ricerche, l’amico a quattro zampe non si trova, dunque è arrivata la decisione di mettere in campo una lauta ricompensa.

“Abbiamo perso Slave circa un mese fa nella zona di Narbonis, nei pressi del campo sportivo di Terralba. Portava due collari, uno grigio e uno verde”, dice una volontaria. “Abbiamo messo delle locandine in giro per le campagne, ma non abbiamo ricevuto alcuna segnalazione”.

Dopo settimane nessuna telefonata, quindi la decisione: “Vogliamo fare un altro tentativo, offrendo una ricompensa di 600 euro a chiunque lo ritrovi”, ha concluso la volontaria. “Siamo disperate perché pensiamo possa essere stato trattenuto o, nella peggiore delle ipotesi, gli sia capitato qualcosa di poco piacevole”.

Per qualsiasi segnalazione sono a disposizione i numeri 339.3220297 e 349.8801121 (tramite WhatsApp).

Giovedì, 31 agosto 2023

