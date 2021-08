Una raccolta in bianco e nero per ridare speranza dopo il grande incendio

Usellus

Donazione del fan club oristanese della Juventus a un allevatore di Usellus

Una raccolta in bianco e nero. È quella promossa dall’Oristano Juventus official fan club in favore di chi ha visto il lavoro di una vita bruciare durante i roghi del mese di luglio e che ha permesso l’acquisto di diversa attrezzatura.

Questa sera la presidente Eleonora Carrus e una rappresentanza di soci si è recata a Usellus per consegnare a un allevatore il materiale: “Siamo riusciti a comprare 9 rotoli di rete da 100 metri e 89 paletti, per un totale di quasi 1.700 euro”, spiega Eleonora Carrus. “Tutto grazie alla generosità dei soci, ma non solo”.

Tra i donatori, infatti, anche diversi esterni al club: “Alcuni anche di diversa fede calcistica”, precisa la presidente. “Mi fa piacere che la solidarietà abbia superato la proverbiale antipatia verso la juve”.

Tra gli esterni al club che hanno voluto dare una mano all’allevatore di Usellus anche il trasportatore del materiale: “È un amico che ha messo a disposizione il suo mezzo”, spiega la presidente Carrus.

Il club di fan bianco neri raggruppa attualmente un centinaio di iscritti.

