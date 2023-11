Una raccolta fondi per sterilizzare oltre 20 gatti a Selargius

RADIO ZAMPETTA APRE RACCOLTA FONDI PER STERILIZZARE OLTRE 20 GATTI DI SELARGIUS.

Salviamo i gatti di Selargius, e per poter adempiere a questa impresa abbiamo bisogno del vostro aiuto, perché con le nostre sole forze non ce la facciamo.

Sono oltre 20 gatti, in stallo ne abbiamo 6, una cucciolata di 4 micro micini che abbiamo chiamato ” Le quattro meraviglie di radio zampetta ” in cerca di adozione, abbiamo recuperato la mammina che dobbiamo sterilizzare e testare felv/ fiv e abbiamo in stallo Fufy.

Chi ci aiuta a bloccare le nascite incontrollate?

Le spese per la gestione di questi gatti sono tante, i mici che abbiamo recuperato sono stati trattati con antiparassitario e vermifugo più di una volta perché infestati.

Necessitano di cibo e di essere trattati con gli antiparassitari anche i gatti ancora da recuperare, di primaria urgenza una gatta bianca con tumore alla orecchie, ma allo stato attuale se non ci aiutate non possiamo intervenire.

Abbiamo aperto una raccolta fondi GoFundMe e se volete potete donare anche attraverso Postepay.

A seguire I link per i versamenti, vi ricordiamo che per donazione GoFundMe scegliete l’ opzione che non detrae una percentuale dall’ importo donato, grazie.

https://gofund.me/9fab325f

Oppure

IBAN Postepay Evolution: IT85P3608105138235162835172

Intestato a Sara Floris

https://www.paypal.me/saraafloris

La redazione ringrazia chiunque si unirà a noi con un contributo oppure ci potete contattare al

348 0941 632 per donazione pappe.

Specificate sempre che le donazioni sono per I mici di Selargius.

Grazie

Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati nelle pagine fb e Instagram di @radiozampettasarda

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram