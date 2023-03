Una raccolta fondi per salvare la gattina di Assemini abbandonata in gravidanza

Questa meravigliosa gattina che da sabato scorso è stata messa in stallo, dopo aver ricevuto la segnalazione da parte di Sig. Luciano perchè ha trovato riparo in un balcone in ristrutturazione, si sta lasciando morire.

Dobbiamo ricoverarla perché ha smesso di alimentarsi, per coprire i costi abbiamo aperto una raccolta fondi.

Per tutte le info contattate la redazione al 348 0941 632 con un primo messaggio whatsapp.

Per donazione Postepay Evolution intestata a Curti Silvia:

Iban IT82L360810513820980961028

Ringraziamo chi ci aiuterà a salvarla .

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok "Radio Zampetta Sarda".

