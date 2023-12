Una raccolta fondi per salvare il gattino di Molentargius

SALVIAMO IL GATTINO DI MOLENTARGIUS; APERTA RACCOLTA FONDI. Continuano le emergenze a radio zampetta sarda, qualche giorno fa abbiamo pubblicato un appello per il micio di Molentargius con un occhio visibilmente ferito, oggi lo abbiamo recuperato grazie alla collaborazione di più volontarie che attraverso una rete si è riusciti al buon esito. Il gattino di circa 6 mesi ha perso l’ occhio, ha la parte infetta, si vede l’ osso e la fessura in cui aveva sede ( l’ occhio che ha perso.) Attualmente è sotto terapia antibiotica in preparazione di un intervento con la speranza di salvargli la vita. Abbiamo bisogno del vostro aiuto per pagare le spese veterinarie, specificate che la donazione è per il Micio di Molentargius, gli dobbiamo ancora dare un nome. Per donazione IBAN Postepay Evolution: IT85P3608105138235162835172 Intestato a Sara Floris https://www.paypal.me/saraafloris È dolcissimo, se si salva cerca adozione del cuore responsabile, contattate la redazione al 348 0941 632. Grazie a chi ci aiuterà

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

