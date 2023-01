Una raccolta fondi per Pulce, randagino bisognoso di cure

RACCOLTA FONDI PER PULCE, UN DOLCE RANDAGINO BISOGNOSO DI CURE E DI UNA FAMIGLIA.

L’ appello di Simona Loddo, che ha salvato un micino in gravi condizioni:

“A fine dicembre abbiamo trovato un gatto abbandonato, nonostante gli appelli sul mio profilo social nessuno si è fatto avanti per riprenderselo (si vede che è abituato al contatto umano, per cui un padrone dovrà pur averlo).

Abbiamo notato che stava male, in quanto non stava più mangiando per cui l’ho portato da un primo veterinario dove sono stati fatti gli esami fiv- felv che sono risultati negativi. Necessita di flebo, antiemetico,antibiotico e cortisone. Ha gli acari nelle orecchie, le pulci ed è molto debole.

Mi prescrivono una prima cura da iniziare appena possibile non appena il gatto riprenderà a mangiare ma essendo sotto le festività mi suggerisco di portarlo in clinica qualora le cose non dovessero migliorare, cosa che purtroppo non accade.

Una volta portato in clinica riescono a fargli tutti gli esami del sangue, notano che c’è un infezione in corso e alcuni valori sballati dovuti ai parassiti intestinali.

Chiedo una mano per continuare a curarlo in casa, ma non appena starà meglio cercherò di farlo adottare.

È un gatto dolcissimo, amorevole e bellissimo, con le dovute e giuste cure lo diventerà ancora di più.

Se vorreste darmi una mano d’aiuto, sarà ben accetta, lunedì avrà nuovamente la visita, se qualcuno volesse venire a conoscerlo sono a completa disposizione per presentarvelo.

Lascio i miei dati per poter contribuire alle sue cure che come purtroppo sappiamo sono davvero costose:

Conto n° 001026817914, intestato a Loddo Simona Codice IT88Z0760104800001026817914″

Info al +39 347 984 8091

