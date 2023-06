Una protesta silenziosa per ricordare le vittime del Moby Prince. Il grave lutto di Bonarcado

Olbia

Parteciperà anche Claudia Saccaro, la giovane sposa che ha perso i familiari in arrivo nel Montiferru per il suo matrimonio

Ci sarà anche Claudia Saccaro, la giovane sposa che perse i familiari nella strage del Moby Prince, domani sera a Olbia. Prenderà parte alla protesta silenziosa in ricordo delle vittime del disastro marittimo L’occasione è il varo e il primo viaggio da Livorno a Olbia di “Moby Fantasy”, il nuovo traghetto della Moby Spa.

Alcuni familiari delle 140 vittime, morte il 10 aprile 1991 in attesa dei soccorsi in seguito all’incidente questa sera erano a Livorno, con un presidio al terminal passeggeri della Fortezza vecchia del porto, e domani dalle 17.30 alle 20.30, saranno appunto a Olbia.

I familiari delle vittime protestano “perché la strage del Moby Prince è stata derubricata come un banale incidente”, si legge in una nota di Luchino Chessa, presidente dell’associazione 10 Aprile Familiari Vittime Moby Prince, e Nicola Rosetti, presidente dell’associazione 140 Familiari Vittime Moby Prince. “Una protesta per tutte le azioni che hanno portato a una falsa verità, con il silenzio di tanti che sapevano e sanno cosa è realmente successo quella maledetta notte”.

“Dopo oltre 32 anni da quella sera, in cui il Moby Prince appena uscito dal porto di Livorno in direzione Olbia entrò in collisione con la petroliera Agip Abruzzo, i familiari delle vittime, e tutti i cittadini italiani, attendono di arrivare alla verità su quanto accaduto quella sera”, si legge ancora nella nota. “

In attesa delle risultanze della Procura di Livorno e della Corte di Appello del Tribunale Civile di Firenze, le associazioni rinnovano l’invito a istituire una nuova commissione di inchiesta per completare il lavoro fatto fin qui e dare una spiegazione alla tragica morte dei 65 membri dell’equipaggio e dei 75 passeggeri.

Tra le 140 vittime della strage del Moby Prince c’era anche un giovane di Bonarcado, Raimondo Vidili. Insieme a lui la famiglia di Claudia Saccaro: la madre Antonietta Dal Tezzon, il padre Ernesto Saccaro, il fratello Ivan Saccaro e la nonna Maria Marcon stavano arrivando dal Veneto per assistere al suo matrimonio con un uomo di Bonarcado, Pino Cossu.

Complessivamente le persone dirette al matrimonio erano nove. In particolare viaggiavano con Pasquale Dal Zotto, con i coniugi Guizzo e Fusinato. La salma di Ivan Saccaro (numero 71), di Antonietta Dal Tezzon (numero 78), di Ernesto Saccaro (numero 79), di Maria Macron (numero 80), sono state trovate all’interno del Salone Delux, davanti alla serranda tagliafuoco posta nel lato poppiero.