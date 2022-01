L’uomo è stato trasferito in codice rosso con l’elicottero dell’Areus all’ospedale Brotzu di Cagliari: è in gravi condizioni ed è ricoverato nel reparto di rianimazione. La donna invece è stata ricoverata al “San Martino” di Oristano.

Il motocilista non ha potuto evitare il violentissimo impatto: con la ruota anteriore ha centrato in pieno l’utilitaria, sfondando lo sportello sul lato del guidatore.

La Saxò guidata da Salvatore Pianu (87 anni, di Terralba) nel tardo pomeriggio arrivava da San Nicolò Arcidano e ha lasciato la Statale 126 immettendosi nella circonvallazione proprio nell’istante in cui arrivava la potente moto Agusta con due persone in sella.

Salvatore Pianu, vittima dell'incidente

