Una possibilità d’impiego in un albergo del Sinis per un addetto al ricevimento

Cabras

L’annuncio scadrà il 24 marzo

Un albergo del Sinis cerca un addetto al ricevimento, con funzioni front e back office, da inserire in organico con contratto full time a tempo determinato per sette mesi, da aprile a ottobre.

Il neoassunto dovrà occuparsi dell’accoglienza clienti, assegnazione delle camere e accompagnamento nelle strutture di cui si compone l’albergo, delle prenotazioni tramite sistemi gestionali, del check in/check out degli ospiti, delle operazioni di cassa. Dovrà svolgere anche i compiti di centralino telefonico. Oltre a fornire informazione agli ospiti su eventuali richieste e chiarimenti, dovrà far conoscere loro le risorse culturali e paesaggistiche dell’area, con presentazione dei servizi turistici disponibili.

Tra i requisiti la laurea in economia e gestione dei servizi turistici o un diploma di scuola superiore a indirizzo turistico, un’esperienza di almeno una stagione nella mansione, il possesso della patente B e di un mezzo proprio.

Il candidato ideale dovrà avere una buona conoscenza informatica, del territorio, della contabilità di base e dei gestionali alberghieri e livello C1 nella lingua inglese e in un’altra lingua straniera, con preferenza per il francese, ai quali si uniranno spiccate doti di problem solving, empatia, flessibilità e capacità di lavoro in team. Si richiede inoltre la disponibilità a lavorare su turni, festivi e nel fine settimana, con orari di lavoro dalle 8 alle 14 o dalle 14 alle 20, per sei giornate lavorative settimanali.

Ancora pochi giorni per inoltrare la propria candidatura attraverso l’area riservata (qui il link ) del sito Sardegna Lavoro, con le modalità illustrate in questa pagina dedicata : c’è tempo fino al 24 marzo 2023. L’annuncio di lavoro completo è disponibile sul sito di Sardegna Lavoro al seguente link .

Martedì, 21 marzo 2023