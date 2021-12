Ghilarza

Si offre contratto a tempo determinato

Un’officina di Ghilarza specializzata nella realizzazione di prodotti di carpenteria metallica, serramenti e infissi in alluminio, recinzioni in ferro e manufatti per la zootecnica, cerca un carpentiere con esperienza da inserire nel proprio organico.

Il lavoratore selezionato si dovrà occupare della realizzazione di manufatti in ferro e altri metalli, recinzioni, cancelli e altri manufatti per la zootecnia, come ad esempio autocatturanti per ovini, séparé per ricovero, rastrelliere.

Si richiede dimestichezza nell’utilizzo dei principali strumenti informatici, come pacchetto office e posta elettronica.

Tutte le domande per gli annunci sono digitali. Per partecipare alla selezione è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Venerdì, 24 dicembre 2021

