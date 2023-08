Una poesia in sardo contro l’atto vandalico a San Vero Congius

Simaxis

Il dono di una lettrice

“Ho letto il vostro articolo e il cuore mi ha dettato la poesia”. Questo il messaggio di una lettrice dopo la pubblicazione della notizia relativa all’atto vandalico sulla chiesa campestre nel sito di San Teodoro, a San Vero Congius, nel territorio comunale di Simaxis, sfregiata con della vernice rossa. Nelle vicinanze della chiesa è stata anche distrutta la statuetta della Madonna posta in una nicchia nei ruderi della ex chiesa di San Nicolò di Myra.

Scritta in lingua sarda, la poesia si intitola “Sacrileggiu”. La pubblichiamo di seguito.

Legge divina non as rispettadu.

Ti ses cumportadu e mascalzone.

Su Malignu t’hat certu mandadu

A committiri sa vili atzione?

Però chi aias tentu cussentzia

In corpus mente o in su coro

Non ias a sa cresia de teodoro

Dadu sa sagrilega penitentzia.

Puru a sa Madonna in sa cappella

As cummittiu ateru malu sfreggiu.

Chi tenias mente sana e bella non fias reu de tali sacrileggiu!

Como fai prestu gestu santu bonu

E chi non cheres eterna dannazione

Amentadia de pediri su perdonu

Dae su sazerdote in cunfessione.

Oe dia santa e s’ascenzione.

Deus Dia perdonu e benedizione



15 de su mese de austu 2023

Anonimo