Una pelle di pitone in vendita online: sequestrata dai carabinieri

Cagliari

Doppia segnalazione per l’uomo che voleva ricavarne 500 euro

“Detenzione a scopo di lucro, vendita o cessione di esemplari di animali di specie protette o esotiche”: è il reato che i carabinieri hanno contestato a un cagliaritano di 27 anni, noto alle forze dell’ordine, che voleva vendere online una pelle di pitone.

I militari del Centro anticrimine natura di Cagliari – Nucleo Cites controllano con regolarità diversi siti di commercio elettronico, e hanno notato un’inserzione pubblicata sul portale subito.it, col titolo “pelle di serpente”.

Dopo aver identificato il venditore, i carabinieri hanno recuperato una pelle di pitone reticolato, un serpente asiatico che può raggiungere i 7 metri di lunghezza.

L’uomo non ha potuto o voluto spiegare come ne fosse venuto in possesso, ma di fatto ne aveva la disponibilità e lo avrebbe voluto vendere per la somma di 500 euro. Per questo è stato segnalato all’autorità giudiziaria e a quella amministrativa.

Martedì, 12 settembre 2023