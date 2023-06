Una pedalata "rosa" contro il tumore: a Lanusei le Pink Flamingos in passerella per l'oncologia

Una pedalata “rosa” contro il tumore.

Le Pink Flamingos arrivano a Lanusei e portano la testimonianza del loro

percorso di cura oncologica. Tutte in rosa, come i fenicotteri che colorano

gli specchi d’acqua della Sardegna. Ma anche come la maglia del primo in

classifica nel “Giro d’Italia”. Anche quest’anno le Pink Flamingos (i

‘Fenicotteri Rosa’) hanno deciso di intraprendere un tour della Sardegna

in bicicletta per testimoniare il loro percorso di cura contro il tumore

e per promuovere una raccolta fondi. Le 11 donne sono arrivate intorno

alle 12.30 sul piazzale dell’ospedale Nostra Signora della Mercede di

Lanusei, accompagnate da alcuni piccoli membri del gruppo ciclistico Asd

Emmedi della cittadina ogliastrina.

Ad accoglierle c’erano una rappresentanza del personale sanitario

dell’ospedale N.S. della Mercede, il sindaco di Lanusei, Davide Burchi,

e alcune rappresentanti dell’associazione Iris Ogliastra, sodalizio

impegnato nel sostegno alle persone colpite da tumore.

«È un onore essere di nuovo in Ogliastra, come successo l’anno scorso –

ha detto l’organizzatrice del progetto, Cristiana Concas – in questa

seconda edizione del nostro giro della Sardegna siamo cresciute di

numero, perché abbiamo voluto puntare soprattutto sulla prevenzione,

intesa come l’affermazione di uno stile di vita sano: alimentazione

corretta e tanto movimento. Un altro nostro obiettivo – continua Concas

– è la raccolta fondi per acquistare un’apparecchiatura alla quale si

possono collegare dei caschetti refrigeranti che consentono nel 95% dei

casi di non perdere i capelli durante i trattamenti chemioterapici. Le

donne sanno il supporto che può dare, soprattutto a livello psicologico.

Questo strumento – conclude Cristina Concas – andrà ad una delle

oncologie che abbiamo visitato che verrà estratta a sorte».

«Ci fa piacere accogliervi qui, perché avete una profondità di pensiero

che è davvero esemplare – ha detto Davide Burchi, primo cittadino di

Lanusei – in particolare il tema della prevenzione è importante.

Purtroppo questo argomento negli ultimi anni è stato trascurato, per

questo motivo bisogna riavvicinare le persone alle strutture sanitarie

in ottica preventiva, in modo tale che si possa ragionare in termini di

programmazione e non di emergenza. Inoltre – continua Burchi – mi fa

piacere che questa sia un’iniziativa in “rosa”: purtroppo nella nostra

società c’è un problema di “genere” ed è importante ribadire il fatto

che non ci deve essere nessuna differenza tra uomini e donne».

Il viaggio delle Pink Flamingos è iniziato lo scorso 28 maggio da

Cagliari ed ha toccato diversi centri della Sardegna: Oristano, Alghero,

Sassari, La Maddalena, Olbia, Nuoro e Lanusei. Domani mattina le

coraggiosissime cicliste torneranno in sella per l’ottava ed ultima

tappa, la Lanusei-Cagliari, di ben 137 km. All’altezza di Flumini ci

sarà l’incontro con un gruppo di ciclisti e cicliste del Cagliaritano

che accompagneranno le pedalatrici negli ultimi 15 chilometri,

percorrendo assieme il lungomare Poetto, fino alla festa finale che si

terrà nel “Parco delle Emozioni”, a Molentargius.