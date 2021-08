Una passeggiata tra le rovine di Tharros osservando gli astri

Per aderire all’evento è necessaria la prenotazione ed è richiesto il Green Pass o un tampone effettuato entro le 48 ore precedenti. Per informazioni e costi, telefonare al numero 0783 290636.

Giovedì 12 agosto alle ore 21, la location è quella della suggestiva area archeologica di Tharros, dove è in programma una passeggiata tra le rovine sotto le stelle, con una conferenza tematica e l’osservazione astronomica a cura dell’Associazione Astronomica Nuorese, che da oltre trent’anni opera in importanti siti archeologici, tra cui Tamuli, Noddule e Su Romanzesu in provincia di Nuoro.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a