Una nuova veste per l'Olio San Giuliano di Alghero - Sardegna

L'Olio San Giuliano rinnova la veste grafica. La Domenico Manca, proprietaria dello storico marchio di Alghero, propone un nuovo packaging innovativo e più sostenibile. Il progetto di restyling riguarda tre linee di prodotto: Originale, Amabile e Non Filtrato. Le etichette sono state ridisegnate per porre in maggiore risalto gli elementi distintivi del brand, origine del prodotto, grande tradizione, alta qualità, legame con la filiera produttiva dell' azienda, rinomata in Italia e all'estero per i suoi pluripremiati oli extravergini di oliva.

Un design elegante e minimale, all'etichetta fasciante si è preferita una frontale, dedicata al primo contatto col consumatore, e una posteriore con funzione informativa approfondita. Lo storico marchio che raffigura un antico frantoio a trazione animale viene ingrandito, i caratteri sono lineari ma maggiormente visibili, la carta premium proviene da fonti certificate FSC e dalla tessitura naturale e offre una piacevole esperienza tattile con la stampa in rilievo con raffinati e preziosi dettagli in oro a caldo. "Tutte le fasi della filiera, come quella agronomica, l'estrazione di olio dalle olive, lo stoccaggio e il confezionamento del prodotto finito sono condotte secondo i migliori criteri di best practice internazionale e in accordo con le più recenti novità di industria 4.0 - precisa Pasquale Manca, amministratore assieme al padre Domenico e che ricorda come "l' azienda, con progetto Novolivo, ha già messo a dimora nel medio periodo 600 nuovi ettari di olivi nel nord ovest della Sardegna e ha recentemente installato, nel suo frantoio ad Alghero, la tecnologia ad ultrasuoni mutuata dal settore farmaceutico, volta all'ottenimento di oli extravergini dall'elevatissimo contenuto di polifenoli e sostanze volatili".



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna