Cuglieri

Piano del Comune di Cuglieri per un potenziamento della viabilità

Una nuova strada d’accesso, aree parcheggi per auto e camper, e in futuro anche una rotonda e una circonvallazione a S’Archittu. Sono le infrastrutture per le quali l’amministrazione di comunale di Cuglieri ha avviato la progettazione.

Si comincerà con la nuova strada d’accesso a Nord della borgata marina. Sarà realizzata creando un prolungamento in via delle Mimose, che si riunirà con la Statale 292.

“In questo modo chi arriva da Cuglieri non dovrà percorrere la Statale, fino all’unico accesso attualmente disponibile”, spiega il sindaco di Cuglieri Andrea Loche. “Così cercheremo di decongestionare il traffico. Il progetto permetterà anche di avere una via d’uscita utilizzabile dai mezzi di soccorso a Nord, senza dover tornare indietro verso l’uscita Sud con estrema difficoltà”.

Prevista anche la realizzazione di un’area parcheggio per auto e camper a Nord della strada.

“Durante la stagione estiva”, afferma ancora il sindaco Loche, “è stata avviata la fase sperimentale dei parcheggi in quella zona, con un bilancio positivo: un miglioramento degli accessi, che ha dato riscontro a ciò che pensavamo. È cambiato il tipo di turismo, ora i bagnanti vengono anche per un giorno”, fa notare Loche, che attraverso un unico piano intende “dar risposte al problema dei parcheggi e della viabilità”, rendendo più snella la circolazione nella borgata marina, facendo in modo che i bagnanti non rinuncino a godere della spiaggia con l’arco perché non trovano parcheggio. “Tuttavia”, precisa il sindaco di Cuglieri, “senza impatti negativi per i residenti”.

Il progetto è studiato perché nel futuro possa essere realizzata anche una rotonda, propedeutica a una circonvallazione. Uscite della rotonda saranno, appunto, la circonvallazione e la bretella di svincolo per la quale il Comune ha avviato attualmente la progettazione.

“Con un’altra delibera di indirizzo”, aggiunge il sindaco Loche, “permetterà la gestione unitaria dei servizi per tutte le borgate”.

Un progetto sperimentale di un anno che prevede la gestione e pulizia delle aree verdi e delle attrezzature ludiche e sportive, l’eventuale attivazione di un servizio informativo turistico, la regolamentazione dell’accesso in mare delle barche e la gestione delle passerelle e altre attrezzature destinate agli utenti con difficoltà motori: “Già dalla prossima estate potremmo disporre di 4 accessi certificati per disabili”, spiega Loche.