Una nuova piazza per Quartu, un nuovo grande mercato con i tavolini nell’area food market. Il sindaco Graziano Milia annuncia: “Mercoledì 6 luglio alle ore 18,00 si terra’ il Consiglio Comunale straordinario per discutere il futuro di un pezzo importante della nostra città. Oggi Quartu non ha un centro e non ha funzioni: è un luogo urbano sospeso fra l’antica memoria contadina ed un passato recente fatto di sviluppo edilizio senza identità. La nostra città ha bisogno di essere ripensata, ricucita, restituita al ruolo che le compete nel contesto metropolitano. Ecco perché stiamo pensando di dare un volto nuovo al suo cuore regalandole una grande piazza alberata e un nuovo mercato, concepito come opera architettonica di pregio in grado di ospitare il commercio e i tavolini per la sosta dei visitatori all’area food market, rigorosamente con prodotti del territorio. Quartu ha delle enormi potenzialità che necessitano di essere coadiuvate attraverso la ricerca di nuovi attrattori urbani, e pensiamo che questa sia la strada giusta da perseguire. Il Consiglio di mercoledì sarà un momento di confronto e di ascolto, aperto a tutta la cittadinanza attraverso la diretta live streaming che vi invito a seguire”, conclude il sindaco di Quartu Graziano Milia.

