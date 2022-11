Nell’ultima giornata, sabato 26, l’aula consiliare ospiterà alle 17:30 un seminario sui temi della violenza e del femminicidio, condotto da Daniela Frigau e accompagnato dalle letture Maria Chiara Frigau tratte dal libro “Mer’e Domu”. Nel libro la giovane e intelligente Maria è costretta a rinunciare al sogno di diventare maestra per sposare con un matrimonio combinato il violento Salvatore, piegandosi ai dettami di un arretrato paesino. Il seminario proseguirà con l’esibizione di Sara Oppo e Gianfranco Mura in concerto.

Il 25 novembre – giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne – alle 11 lungo la strada delle antiche terme romane, in località Su Legau, verranno inaugurati due monumenti dedicati alle vittime di violenza: la panchina rossa dipinta da Iris Arangiaro e un’opera di Mauro Podda. Seguiranno le letture di Monica Corimbi da “Storie di diritti negati”, accompagnate dalle musiche di Simone Mura e Marco Frongia.

Fonte: Link Oristano

