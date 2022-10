Una cosa però è certa: le restrizioni scattate in passato per contenere la pandemia sono solo un ricordo. La premier Giorgia Meloni ha infatti detto molto chiaramente nel suo discorso di ieri alla Camera che non saranno mai più introdotte le misure restrittive del passato adottate dal governo Conte, anche se la pandemia come tutti ormai sappiamo non è finita, perché la parola d’ordine sarà convivenza.

Arriva una nuova maxi ondata di Covid che da metà novembre a inizio dicembre travolgerà ancora una volta, l’ennesima, l’Italia. Colpa della variante di Omicron BQ1 che è stata identificata in almeno 5 Paesi in Europa. “Non si sa ancora se sarà più trasmissibile o causerà una malattia più grave rispetto alle varianti precedenti, ma quello che si sa è che ha una maggiore capacità di sfuggire all’immunità conferita dalla vaccinazione, dall’aver contratto il Covid o dagli anticorpi monoclonali disponibili”, hanno spiegato gli esperti.

