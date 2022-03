Gilda Lai è la 27esima a raggiungere le cento candeline in paese

SEULO. Nuova centenaria a Seulo, il paese della longevità (blue zone), la ventisettesima dal 1871, anno in cui il Regno d’Italia, con legge, rese obbligatoria l’anagrafe in ogni comune, secondo lo studio effettuato dal genealogista e ricercatore Pino Ledda autore dell’ambizioso progetto “Per non perdere la memoria” (consulta il sito www.seulopdm.com). La neo centenaria Gilda Giovanna Anna Lai, primogenita dei cinque figli (quattro femmine e 1 maschio) di Maria Ligas, casalinga, sorella di Giuseppe (Peppino), uno dei più importanti maestri sartori d’Italia del secolo scorso, e Antonio (noto Totoni) un valente sarto e uomo di specchiate virtù che tra l’altro è stato sindaco di Seulo dal 18 marzo 1944 al 31 marzo 1946, è nata a Seulo il 18 febbraio 1922. La neo centenaria deve uno dei tre nomi , quello di Gilda, alla passione del padre per l’opera lirica e, soprattutto, per il “Rigoletto” di Giuseppe Verdi. Gilda Lai si è sposata a Seulo il 10 settembre 1955 con Celestino Murgia, maestro elementare, che nel 1972 venne eletto sindaco di Seulo dal consiglio comunale. Purtroppo non riuscì ad espletare il mandato perché morì pochi giorni dopo il giuramento.

Gilda Lai ha dedicato gran parte del suo tempo libero alle attività religiose e soprattutto a quelle culturali del suo paese organizzate prevalentemente dalle biblioteca comunale. Ha partecipato attivamente, tra l’altro, al recupero delle tradizioni e in particolare, insieme ai bambini che frequentavano le scuole locali, al confezionamento dei giocattoli antichi. Nell’ultimo decennio del secolo scorso unitamente al parroco don Mario Gillone e ad Albina Loddo (nata il 28-09-1919 e deceduta il 22-02-2020) che come lei ha raggiunto il traguardo del secolo di vita, dopo una accurata ricerca, è riuscita ad attuare la ricostruzione storica e materiale dell’antico costume locale. Successivamente, grazie alla disponibilità di diverse sarte volontarie, vennero confezionate alcune decine di abiti sia del costume femminile che di quello maschile ancora in uso al gruppo folkloristico.

La neo centenaria, dopo aver frequentato un corso serale, il 24 giugno 1978 ha conseguito il diploma di scuola media. Gilda Lai nel febbraio 2007 ha scritto un libro di racconti intitolato “Una storia che voglio raccontare”. Attualmente vive a Cagliari insieme alla sorella Lidia, novantatreenne,(nata 06-10-1928, vedova di Pietro Murgia (noto Manzoni)) e alla nipote Marina. La neo centenaria ha gradito la visita del sindaco di Seulo Enrico che oltre ad everle esternato gli auguri a nome di tutta la comunità seulese le ha comunicato che il consiglio comunale le ha conferito il titolo di “sindaco onorario di Seulo”. (Gian Carlo Bulla)