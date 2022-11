“Speriamo di riuscire a dare il via già da questo mese”, ha concluso il sindaco. “È un progetto al quale teniamo particolarmente, per restituire alla comunità -ma soprattutto ai giovani del paese – uno spazio di condivisione”.

“È un intervento importante, dal momento che è da ben 25 anni l’area non subisce nessun tipo di ammodernamento”, ha spiegato il sindaco Francesco Mereu. “Circa 15 anni fa l’Amministrazione dell’epoca ha cercato di ottenere un finanziamento dalla Cassa depositi e prestiti per poterla rinnovare, ma purtroppo il progetto non presentava i requisiti richiesti”.

Il campo da tennis di Ales avrà una nuova vita con il progetto di riqualificazione urbana voluto dall’Amministrazione comunale: partirà infatti a breve il cantiere di lavoro nell’area – ormai in stato di abbandono da parecchi anni – con l’adeguamento del campetto e la sistemazione di attrezzature per la ginnastica.

Il sindaco do Ales Francesco Mereu

L'area che verrà riqualificata

Fonte: Link Oristano

