Una notte di fuoco: sei auto distrutte dalle fiamme. Indagini in corso

Oristano

Si teme una serie di attentati

Una notte di fuoco in Sardegna con sei auto distrutte dalle fiamme.

Pochi minuti dopo la mezzanotte a Zerfaliu un incendio ha avvolto una Fiat Panda parcheggiata nella centralissima piazza Martiri.

La segnalazione di alcuni residenti ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco di Oristano. La squadra del 115 ha spento le fiamme, ma non ha potuto salvare l’auto.

Sono in corso gli accertamenti per individuare le cause del grave episodio, si ipotizza un attentato incendiario.

Più o meno alla stessa ora tre analoghi episodi a Olbia.

La prima chiamata alla sala operativa del 115 dei vigili del fuoco è arrivata alle 23 per due auto che bruciavano in via Melograno. La squadra dei vigili del fuoco ha spento le fiamme e messo in sicurezza la zona.

Un’ora dopo il secondo incendio per un’altra auto parcheggiata in via Mosca.

Pochi minuti a seguire, l’ultimo attentato della notte, messo a segno in via Belgrado, dove sono andate distrutte altre due auto. Anche in questo caso il tempestivo intervento delle squadre dei vigili del fuoco non è servito a salvare le auto.

Sugli episodi sono già scattate le indagini dei carabinieri di Olbia. Oggi saranno acquisite da parte dei militari le immagini delle telecamere di sorveglianza sia comunale che privata.

Una delle auto bruciate nella notte a Olbia - Foto Vigili del fuoco

Lunedì, 15 gennaio 2024

Fonte: Link Oristano