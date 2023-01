Cagliari

Il protagonista è Tim Davis. In esposizione fino al 31 marzo

Tim Davis ha un nome che risuona, anzi che riverbera. E i suoi riverberi, per estensione, finiscono su foto che scatta come se la sua macchina fosse una colt. Già, una di quelle pistole a tamburo con le quali non puoi permetterti di sbagliare un colpo. E Tim, infatti non sbaglia. Andate alla Fondazione di Sardegna, in via San Salvatore da Horta 2 a Cagliari, per vedere “Hallucinations”, meravigliosa mostra fotografica a cura di Marco Delogu, nell’ambito di AR/S- Arte condivisa in Sardegna.

Sessanta scatti in cui Davis vede cose che non aveva mai visto e ce le restituisce con il suo sguardo. Immagini che rappresentano l’intera isola. La foto che è stata usata per promuovere “Hallucinations” è quella di un uomo in mare.

Non un migrante ma un raro, anzi unico nuotatore in un gurgite vasto a metà. In mezza tovaglia liquida, la stessa acqua ha colori diversamente profondi. Così vedi il corpo, ma la testa, appena sotto il pelo acqueo scompare. Chi è il nuotatore? Uno di noi che si tuffa per vedere cosa c’è sotto e non vedere più, almeno sin quando trattiene il respiro, il caos che domina la crosta terrestre.