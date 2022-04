Santa Giusta

Iniziativa della Biblioteca comunale rivolta a tutta la popolazione

Ricostruire la memoria storica del paese ma anche raccontare, tramite la fotografia, come si presenta oggi agli occhi dei suoi cittadini.

È questo l’obiettivo della “Mostra fotografica partecipata” un’iniziativa promossa dalla biblioteca comunale di Santa Giusta e che vuole coinvolgere tutti i residenti del paese. Tre i temi principali che si potranno scegliere: tradizioni, paesaggio e ambiente e architettura.

Per partecipare all’iniziativa, basterà quindi scattare una foto, in formato digitale, del comune di Santa Giusta, con particolare riferimento alle tradizioni popolari, all’ambiente, al paesaggio e all’architettura e poi inviarle alla biblioteca. Per chi volesse, la partecipazione è ammessa e gradita anche inviando foto d’epoca.

Tutti gli scatti, una volta raccolti, saranno poi stampati in pannelli (70×100) con indicato nome dell’autore/autrice o del proprietario/a in caso di foto d’epoca, e andranno a far parte di una mostra permanente.

Le foto digitali dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro il 29 aprile. La mail dovrà avere come oggetto: “Mostra fotografica partecipata”.

Nel caso in cui il numero delle fotografie pervenute superi le possibilità di stampa e sistemazione dei pannelli nei locali della mostra, verrà avviata una selezione tramite un contest sui social, nella pagina Facebook della Biblioteca di Santa Giusta e la votazione di una giuria.

Per ulteriori informazioni si potrà contattare la Biblioteca comunale di Santa Giusta chiamando al numero di telefono 0783 358584 oppure su Whatsapp 348 4098937

Domenica, 10 aprile 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.