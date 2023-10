Una mela per la ricerca: torna l’iniziativa dell’Aism contro la sclerosi multipla

Oristano

Si potranno acquistare in tante piazze della provincia

“Facciamo sparire la sclerosi multipla con un sacchetto di mele”. È il motto che accompagna quest’anno il ritorno delle mele Aism che i volontari venderanno in tutte le piazze d’Italia per raccogliere i fondi destinati alla ricerca scientifica per combattere la Sclerosi multipla.

E così domani sabato 7 e dopodomani domenica 8 ottobre si riempiranno nuovamente le piazze della provincia con i colori rosso, giallo e verde: sono le mele di AISM che i volontari dell’associazione distribuiranno in tutta Italia. I frutti di tre qualità diverse – granny smith, golden e noared – sono raccolti in sacchetti da 1,8 kg, che si possono avere a fronte di una donazione minima di 10 euro.

Si potranno acquistare ad Abbasanta, Albagiara, Ales, Arborea, Ardauli (presso la parrocchia), Assolo, Baressa, Bauladu, Bosa, Busachi (presso la parrocchia), Cabras (presso punto vendita Crai), Flussio, Ghilarza (alla parrocchia), Gonnosnò, Gonnostramatza, Magomadas, Marrubiu (presso cartoleria) e Masullas.

Poi ancora Massama, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nuraxinieddu, Oristano (presso Centro commerciale Porta Nuova, Bricofer Cualbu e punto vendita Crai Extra), Pau, Paulilatino (presso il municipio ed Emporio Mulas), Riola Sardo, Sagama, Samugheo, San Vero Milis, Santa Giusta (al punto vendita Despar), Scano di Montiferro (presso la parrocchia), Sedilo (piazza centrale), Seneghe, Sennariolo, Siamaggiore e Sini.

Si aggiungono Solarussa (nella piazza del municipio), Sorradile (nella piazza del Comune), Suni, Terralba (presso la macelleria equina), Tramatza (presso la parrocchia), Uras, Villa Sant’Antonio, Zeddiani e Zerfaliu.

L’evento era partito il 4 ottobre scorso per la giornata del Dono, nella festa di San Francesco d’Assisi patrono d’Italia.

Venerdì, 6 ottobre 2023