Varie associazioni di volontari hanno collaborato alle operazioni, mentre la Caritas ha provveduto a fornire il pranzo per i profughi. Nella sala da pranzo dell’hotel è stata allestita un’area gioco per i bambini.

La Protezione Civile ha provveduto tempestivamente, su richiesta delle autorità prefettizie, a reperire una soluzione urgente per l’alloggio, in attesa che si definiscano eventuali altre soluzioni di accoglienza.

Pranzo della Caritas e sala giochi per i bimbi in hotel. La Sardegna abbraccia i profughi dell’Ucraina. Oggi la Protezione Civile Regionale ha coordinato l’accoglienza di 92 persone (tra le quali circa cinquanta minori) provenienti dall’Ucraina. L’accoglienza si è svolta seguito della comunicazione che informava dell’arrivo del gruppo composto in maggioranza da minori provenienti da case-famiglia.

