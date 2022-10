C’è poi il grande tempio sul colle di Tanit, risalante all’età repubblicana di Roma. Un edificio, con un fronte di 21 metri, a terrazze con scalinata monumentale rivolta a est con due grandi cisterne a bagnarola. Infine frammenti di intonaci dipinti tra i quali è possibile ricostruire l’immagine di un pavone. Trecento ossa lavorate di una bottega che realizzava spilloni per capelli e stiletti per la scrittura e un tesoretto di quasi 50 monete dell’età punica.

Una grande piazza di oltre 400 mq con fontane e una zona artigianale con le antiche impastatrici a 200 metri dal foro della città. Un tempio gigantesco con un fronte di 21 metri. E poi un porta unguenti egiziano a forma di babbuino, monete e intonaci dipinti. Nora, scrigno di tesori archeologici, continua a stupire. Questa mattina è stata presentata la grande piazza di età imperiale di oltre 400 mq, provvista di fontane monumentali e sulla quale si affacciano botteghe per attività produttive e artigianali dell’antica città romana. Una delle ultime novità delle indagini archeologiche del gruppo di ricerca dell’Università di Cagliari al lavoro a Nora. Ad illustrare gli avanzamenti delle ricerche al Magnifico Rettore dell’Ateneo Francesco Mola, al Direttore del Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali Ignazio Efisio Putzu, al Sindaco del Comune di Pula Walter Cabasino, la vicesindaca Elisabetta Loi e le Assessore Manuela Serra e Donatella Fa, la presidente Emilia Pinna Noè e il vicepresidente Giancarlo Nonnoi della fondazione Pula Cultura Diffusa, lo staff dell’Università di Cagliari composto dai docenti Marco Giuman, Rossana Martorelli, Romina Carboni e Emiliano Cruccas, Marco Muresu e Miriam Napolitano. La mattinata ha offerto un’occasione di proficuo confronto e di rafforzamento delle sinergie tra i diversi enti, in vista della programmazione degli eventi per la campagna di scavo 2023 e il contestuale decennale della presenza dell’Ateneo cagliaritano a Nora.

