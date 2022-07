Una mattina di sport e inclusione a Cabras con Special Olympics Italia

Cabras Coinvolti i bambini e i ragazzi del centro estivo comunale “Donna Annetta” Una mattinata intensa tra sport, inclusione e divertimento. A Cabras questa mattina erano in tanti all’appuntamento con Special Olympics Italia, al quale hanno partecipato i bambini e i ragazzi che frequentano il centro estivo comunale “Donna Annetta”. Il programma internazionale di pratica sportivo e competizioni – che coinvolge a livello nazionale e internazionale ragazzi e adulti normodotati e con disabilità intellettiva e motoria – ha fatto così tappa anche a Cabras, in collaborazione con la Fitland e con il coinvolgimento dell’Ufficio scolastico provinciale di Oristano. Nel mondo sono oltre 170 i paesi che adottano il programma Special Olympics. “Il servizio estivo comunale quest’anno si pone l’obiettivo di offrire ai bambini un pacchetto di esperienze nuove e improntate sull’ampliamento delle conoscenze, tramite il coinvolgimento attivo, per favorire l’apprendimento in maniera diversa dall’approccio che si pratica durante l’anno scolastico”, ha detto l’assessora alle politiche sociali, sanitarie e assistenziali, Laura Celletti. “Escursioni culturali e attività sportiva con discipline alternative rispetto a quelle più note attivano la voglia di partecipare dei giovani. Special Olympics si pone come anello di congiunzione tra lo sport e i valori sociali di empatia e accettazione della diversità, fondamentali per una crescita sana e consapevole” I partecipanti hanno iniziato l’attività dopo aver recitato il giuramento dell’atleta Special Olympics: “Che io possa vincere, ma se non riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze”: un concetto che racchiude appieno il significato più profondo dell’insegnamento che si intende dare ai bambini, quello della promozione delle abilità di tutti, pur nella diversità. “L’obiettivo primo di Special Olympics è quello di permettere che l’atleta si diverta e diventi consapevole dell’importanza della pratica sportiva inclusiva e accessibile a tutti. È fondamentale valorizzare il soggetto attraverso le sue competenze, nessuno viene valutato prendendo come punto di partenza la sua diagnosi”, spiega Salvatore Melis, presidente regionale Special Olympics Scuola. “Tale approccio è utile anche in ambito scolastico, e a trarne beneficio sono tutti gli studenti, disabili e non, in quanto si crea un contesto di reciproco aiuto”.

Un momento della mattinata a Cabras

A fine manifestazione le squadre dei piccoli atleti hanno ricevuto la medaglia Special Olympics: premiavano l’assessora Laura Celletti, il sindaco di Cabras Andrea Abis e l’assessore allo sport Carlo Trincas. “Oggi abbiamo assistito a una bellissima giornata di confronto e di condivisione. Il veicolo perfetto di divulgazione di questi valori non poteva che essere lo sport, metafora di vita e strumento educativo ideale per la crescita dei nostri bambini”, commenta l’assessore Trincas. “Insegna la fatica e il sacrificio, educa ad accettare la sconfitta e incentiva il lavoro di squadra, tracciando la via del rispetto nei confronti di compagni e avversari”. “Vogliamo investire sulle politiche giovanili attraverso azioni di forte coinvolgimento delle famiglie”, aggiunge il primo cittadino Andrea Abis. “Imprimere nei bambini buone abitudini e un corretto stile di vita permetterà loro di fare proprio il concetto del rispetto delle regole, che li agevolerà in tutti gli aspetti della vita, per il raggiungimento di obiettivi personali e di impegno comunitario”.

La mattinata a Cabras con Special Olympics Italia

La mattinata sportiva, organizzata nelle strutture gestite dall’Atletico San Marco, si è conclusa infine con una degustazione di prodotti a chilometro zero offerti dalle aziende Sa Marigosa e 3A, con un approfondimento sulla corretta alimentazione. Presenti all’iniziativa anche i ragazzi della Comunità di accoglienza “Il Gabbiano” di Oristano e una delegazione dei Fenicotteri, la squadra di calcio a cinque nata nel 2010 e composta da pazienti, educatori e volontari del CSM di Oristano.

Il sindaco Andrea Abis premia i ragazzi con la medaglia Special Olympics

Una giovanissima atleta premiata dall'assessora Celletti

Una medaglia per ricordare una giornata speciale

Venerdì, 15 luglio 2022

Fonte: Link Oristano