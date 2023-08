Una mattina di apertura in più per l’ambulatorio di comunità a Terralba

Terralba

La Asl 5 annuncia un cambio di orario solo per venerdì 1° settembre

Raddoppia il servizio dell’Ascot di Terralba. Grazie alla disponibilità di un altro medico, dal 5 settembre l’ambulatorio straordinario di comunità territoriale sarà aperto per due mattine alla settimana: oltre al venerdì, anche il martedì, sempre dalle 9 alle 14, oltre che il venerdì con gli stessi orari. Lo ha annunciato l’Asl 5.

La struttura ospitata nei locali di via Napoli 3 è a disposizione dei pazienti privi di medico di famiglia ai Terralba, Arborea e San Nicolò d’Arcidano.

“Un’altra importante testimonianza di attenzione al territorio del Terralbese e alle esigenze dei suoi cittadini”, ha detto il dottor Alessandro Baccoli, direttore dell’ufficio integrazione ospedale-territorio dell’Asl di Oristano.

Solo per questa settimana, la Asl ha annunciato anche una variazione di orario: venerdì prossimo, 1° settembre, l’Ascot sarà aperto non di mattina ma di pomeriggio, dalle 14 alle ore 19.

I cittadini senza medico di famiglia possono recarsi gratuitamente presso l’Ascot – con la tessera sanitaria – per richiedere prescrizioni mediche, visite urgenti e non urgenti, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari (inserimento in ADI, attività domiciliari programmate, prestazioni integrative programmate), certificati di malattia e ogni altra prestazione riconosciuta dagli accordi collettivi nazionali.

Nella provincia di Oristano gli ambulatori straordinari di comunità territoriale sono 22: ad Allai, Ardauli, Baratili, Bauladu, Busachi, Flussio, Fordongianus, Ghilarza, Masullas, Narbolia, Nurachi, Samugheo, San Vero Milis, Seneghe, Simaxis, Solarussa, Terralba, Tramatza, Tresnuraghes, Uras, Villaurbana e Zeddiani. Giorni di apertura e orari sono sul sito www.asl5oristano.it.

Lunedì, 28 agosto 2023