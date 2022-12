Oristano

Nelle ultime ore l’hanno ricevuta diversi correntisti. Adiconsum aveva presentato un esposto

Banco di Sardegna corre ai ripari. Dopo le numerose segnalazioni sugli sms-truffa inviati apparentemente dal numero telefonico usato dalla banca, l’istituto di credito ha preparato una comunicazione da inviare via e-mail ai propri correntisti, spiegando come comportarsi quando si ricevono comunicazioni di questo tipo.

“Riconosci gli SMS pericolosi” si legge nell’oggetto della mail, che nell’Oristanese diverse persone hanno ricevuto già da ieri.

La comunicazione ufficiale arriva dall’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . La banca precisa subito che “i frodatori riescono a personalizzare l’intestazione degli SMS fingendosi Banco di Sardegna o BPER Banca. In questo modo l’SMS fraudolento si accoda nella cronologia dei messaggi autentici”. E avvertono: “Questi SMS solitamente informano di un pagamento da disconoscere oppure ti avvisano che è stato rilevato un accesso anomalo al tuo conto corrente.”

Nella mail sono elencati alcuni “segnali per riconoscere un SMS truffa”:

i messaggi cercano di trasmettere un senso di urgenza, sperando che l’utente – preoccupato – agisca senza riflettere troppo;

il “numero verde” indicato è diverso da quello ufficiale della banca;

spesso è presente un link che rimanda ad un sito falso, che contiene essenzialmente un modulo nel quale inserire i propri dati personali;

occhio soprattutto al dominio: il sito da raggiungere non ha niente a che vedere con quello ufficiale della banca.

Un altro indizio che dovrebbe insospettire: in genere questi messaggi sono scritti in un italiano approssimativo, si passa dal lei al tu, spesso in poche parole ci sono diversi errori banali.

Dall’istituto di credito un consiglio fondamentale: non inserire mai le proprie credenziali su un sito raggiunto con un link ricevuto via SMS. “Se c’è un problema con il tuo conto o con un’operazione, sicuramente non verrai contattato via SMS”, ricordano dal Banco di Sardegna. “Altrimenti i frodatori, una volta ricevuti i tuoi dati dal sito clone, ti chiameranno fingendosi la tua banca e chiedendoti di effettuare operazioni istantanee per far sparire rapidamente il tuo denaro”.

Altre avvertenze: il messaggio potrebbe chiederti di chiamare un numero di telefono per effettuare operazioni di storno o per mettere in sicurezza il tuo conto. “Se ricevi una chiamata da Banco di Sardegna o BPER Banca, non fornire mai informazioni riservate come password, PIN o dati carte”.

“Se ricevi un SMS da Banco di Sardegna o BPER Banca, non cliccare mai sul link. Accedi al tuo internet banking attraverso l’APP oppure attraverso la nostra pagina ufficiale” avvertono dalla banca. “Non ti chiederemo mai di effettuare operazioni di pagamento. Diffida da queste richieste e contatta subito la tua filiale”.

Banco di Sardegna ricorda inoltre che per dubbi o segnalazioni su qualcosa di sospetto è possibile contattare il Servizio clienti attraverso l’APP o con il numero verde 059 42 42.

Nei giorni scorsi, raccogliendo tante segnalazioni sui messaggi truffaldini, Adiconsum Sardegna aveva annunciato un triplo esposto all’Antitrust, al Garante della privacy e alla Polizia postale. L’associazione dei consumatori guidata da Giorgio Vargiu aveva chiesto indagini sulla truffa “di cui sono stati vittima in tutta la Sardegna i correntisti del Gruppo Bper”.

Alcune persone, anche nell’Oristanese, in risposta a un messaggio sms che sembrava arrivare dal numero telefonico usato dalla banca, avevano compilato la scheda online che in realtà consegnava ai truffatori i codici della carta di credito o dell’online banking.

Adiconsum ha raccolto diversi reclami presentati dai consumatori coinvolti ai quali Bper rifiutava le richieste di rimborso avanzate, dopo essere stati vittima della truffa, ed ha chiesto al gruppo bancario di “comunicare eventuali attacchi hacker o furti di dati dei clienti avvenuti nell’ultimo periodo”.

Domenica, 18 dicembre 2022