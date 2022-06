Una lunga vita insieme. Nozze di ferro per Francesco Angelo Meli e Anna Leoni

Palmas Arborea I coniugi hanno festeggiato settant’anni di matrimonio Una vita insieme e una lunga storia d’amore. Francesco Angelo Meli e Anna Leoni, di Palmas Arborea, da più di settant’anni si svegliano la mattina e si addormentano la sera sempre l’uno accanto all’altro. E ieri hanno festeggiato, insieme ai loro undici figli e 34 nipoti, le loro nozze di ferro: ben settant’anni di matrimonio. Lui, 94 anni ad agosto, e lei, 90 anni a novembre, sono ancora innamoratissimi nonostante il passare del tempo. Un anniversario che rappresenta un traguardo importante e non così comune, non solo per questa longeva coppia ma per un’intera famiglia, tra le più numerose del paese e che conta tante generazioni. “Mio nonno”, racconta la nipote Pamela Meli, “ha 34 nipoti compresi otto pronipoti, quindi è bisnonno per ben otto volte. E ancora oggi, come del resto anche ieri in occasione dell’anniversario, tiene il conto di tutto e tutti, a partire da chi ancora non era arrivato a festeggiare con loro”. I festeggiamenti sono avvenuti ieri nella chiesa di Palmas Arborea. Dopo la messa, celebrata da don Ernest Ilarion Roca, e le rinnovate promesse di matrimonio, i coniugi Meli-Leoni hanno festeggiato in ristorante insieme a tutti i membri della famiglia.

Francesco Angelo Meli e Anna Leoni insieme a don Ernest Ilarion Roca

Settant’anni fa Anna e Francesco si erano giurati amore eterno con un matrimonio durato ben due giorni e che aveva coinvolto tutta la comunità di Palmas Arborea. “Mio nonno, ancora lucidissimo, si ricorda ogni dettaglio del suo matrimonio”, racconta sempre la nipote Pamela Meli, “hanno festeggiato per due giorni, un sabato e una domenica, e tutto il paese era stato invitato. Prima di lavorare nelle ferrovie, mio nonno faceva il pastore e si ricorda che proprio quel giorno aveva messo a disposizione di tutti un maiale e una pecora. Non solo, per entrambi i giorni di festa c’erano balli e canti e tutti venivano in quella che è ora l’attuale casa a festeggiare insieme a loro”. “Sono molto amati e conosciuti in paese”, aggiunge la nipote, “anche perché mio nonno è stato sindaco di Palmas Arborea per tre mandati di seguito: quindi ieri, si potrebbe dire, è stato un giorno di festa anche per tutta la comunità”. E alla domanda su quale sia il segreto di una lunga vita insieme, Francesco Angelo Meli non esita un attimo: “È l’amore. Sa sposa mia la amo come sempre, fin dal primo giorno in cui l’ho vista!”.

Mercoledì, 22 giugno 2022

Fonte: Link Oristano