È la figlia a ricordarlo con tanta commozione: “Papà è sempre stato buono e disponibile con tutti. Sino all’ultimo ha allenato i bambini nei campi del parco di Monte Claro. A maggio ha scoperto di avere la leucemia, non aveva altre particolari patologie, stava bene”. Su Facebook sono tantissimi i messaggi di cordoglio, per tutti è morto mister Delunas. Tra i tanti che lo piangono c’è anche il noto ristoratore Efisio Mameli: “Un ‘amicizia fraterna dalla gioventú, poi la scuola calcio. Il tempo ci ha tenuti lontani ma solo fisicamente. Ciao Franco , ci rivedremo e rifaremo insieme le convocazioni dei nostri allievi”.

Il suo principale pensiero, ogni giorno? Il campo da calcio e gli allenamenti: nel terreno, all’epoca polveroso, utilizzato dalla squadra dell’Elmas, poi più recentemente a Cagliari, città nella quale ha sempre vissuto, nel campo della Sigma, prima di allenare i bambini a Monte Claro. Francesco Delunas, per tutti il mister, se l’è portato via a settantotto anni una leucemia fulminante. Due mesi di battaglia, il ricovero all’Hospice di via Jenner e, qualche ora fa, la morte. Nato e cresciuto nel rione di San Michele, ha lavorato per decenni come autista comunale. È stato anche un famoso organizzatore di tornei calcistici: il pallone è stata la sua principale passione sin da ragazzo. Lascia la moglie Mirella, i figli Silvia e Davide, il fratello Giorgio e la sorella Gloria. Il funerale sarà domani, alle 11, al cimitero di San Michele.

