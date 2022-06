“Obiettivo principale della proposta di legge”, spiega il consigliere regionale Francesco Mura, “è far diventare la vernaccia di Oristano Doc un brand a livello internazionale, che sia in grado di dare il giusto riconoscimento di unicità, identità e legame con il territorio, nonché veicolo di promozione e marketing del settore vitivinicolo e di tutte eccellenze enogastronomiche, culturali e turistiche dell’Oristanese”.

I principali punti su cui interviene la proposta di legge sono: la realizzazione di una campagna comunicativa mirata alla creazione di un marchio Vernaccia di Oristano; la creazione dei presupposti per l’adeguamento del disciplinare Doc e per il riconoscimento della Docg; favorire il recupero e la custodia delle antiche tecniche di lavorazione funzionali alla narrazione comunicativa; favorire l’impianto di nuovi vigneti e il recupero delle antiche cantine di Vernaccia; realizzare il censimento e creare l’albo dei vigneti storici di Vernaccia di Oristano; realizzare il censimento e creare l’albo delle antiche cantine, delle botti storiche e dei loggiati di Vernaccia di Oristano.

Francesco Mura

