Una graphic novel sarda per ridere sugli eroi di Marvel - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 09 FEB - Una rilettura ironica della serie Marvel di Tohr. Con la differenza che il protagonista si chiama Phor. E che adesso è un eroe imbranato costretto ad affidarsi al suo cane, Pistone, mentre nel mondo scoppia un'epidemia. È quello che succede nella graphic novel "Le avventure di Pistone" (Camena edizioni), soggetto, sceneggiatura e disegni di Stefano Obino. Grafico, illustratore, web designer, pittore, fotografo, autore di fumetti, ha collaborato come disegnatore e fumettista con diverse riviste isolane e nazionali. I colori invece sono di Ilenia Loddo: diploma triennale di illustrazione all'Accademia d'arte di Cagliari, lavora nel campo dell'illustrazione editoriale e insegnante di "Progettazione dell'immagine" e "Colorazione digitale".

Le sessanta pagine a colori saranno presentate sabato 11 febbraio, alle 17, al Lazzaretto di Cagliari. Sullo sfondo della graphic novel c'è l'epidemia. E nel frattempo Lokkio, il fratello invidioso di Phor, ha liberato, dalla torre in cui era rinchiusa, Lulithe, una donna-mostro dalle enormi fattezze rosa che sta mettendo sotto scacco la città. L'intervento di Phor si rivela meno efficace del previsto. E allora servirà l'aiuto del fido Pistone.

"Ho vissuto in una mansarda piccina piccina, nel centro di Padova per quasi sei anni - racconta Obino - Ogni sera, tra un lavoro e l'altro, tornavo a casa, preparavo la cena, sparecchiavo il minuscolo tavolino per apparecchiarlo con fogli, matite, inchiostri, colori e retini. Questo lavoro è frutto di un sogno che non mi ha mai abbandonato nonostante le difficoltà della vita e lo sconforto che ogni tanto mi ha colto". "Le avventure di Pistone" sono disegnate con acidi e tavole piene di energia e movimento tra humor nero e amore per il politicamente scorretto. "In quegli anni amavo Frank Miller e gli eroi della Marvel - svela il disegnatore - ma sentivo l'esigenza di reinterpretarli in chiave personale e dissacrante.

L'ambientazione americaneggiante non manca di riferimenti sardi.

Phor ha solo la bellezza del Thor originale, ma sembra più una specie di Brancaleone alle crociate, e l'Okkio, rispetto all'originale Loki americano, è poco più di un ladruncolo, però in me suscita una grande simpatia. Ciascun personaggio si esprime poi in un italiano 'sporco' che prende a piene mani dai dialetti regionali. Mi piacerebbe che ogni lettore reinterpretasse il fumetto con la propria voce". (ANSA).



Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna