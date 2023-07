Una grande tavolata lungo la via per la cena di quartiere: la bella iniziativa a Terralba

Terralba

Appuntamenti anche per raccontare le storie del passato

Dopo anni di stop, il comitato del quartiere Asilo di Terralba vuole riunire la comunità: tra racconti di vicinato e la cena in compagnia al fresco, l’estate porta con sé i primi due eventi dall’elezione di aprile.

“Stiamo organizzando per il 22 luglio la tradizionale cena in via Monteverdi, nel segno del ritorno al passato”, ha spiegato la presidente del comitato Asilo Maria Graziella Corrias. “Era un appuntamento fisso e molto partecipato negli anni passati, ma purtroppo a causa del Covid abbiamo dovuto smettere. Il Comune ci dava il permesso di chiudere la strada e si cenava tutti insieme al fresco”.

Un ritorno al passato, ma anche una grande novità. “Sappiamo che sarà difficile ripartire, ma speriamo che i terralbesi ritrovino la voglia di incontrarsi con il cibo, la musica e tanto intrattenimento”, ha continuato Corrias. “La cena sarà anticipata dall’evento “Contus…storias…diccius…in bixinau” di mercoledì 5 luglio”.

Seduti sugli scannetti a partire dalle 21,30, i terralbesi si riuniranno in piazza Nazionale, angolo via Monteverdi, per prendere il fresco e raccontare tante storie antiche, sia su Terralba che sul resto dell’Isola. “Non abbiamo mai organizzato questa iniziativa prima d’ora, quindi speriamo che il tempo ci assista e che sia partecipazione”, ha aggiunto la presidente. “Vorremmo fosse la prima di tante serate e che anche i giovani e i bambini si appassionino ai racconti delle nonne”.

Unico rione ad essere riuscito a eleggere il proprio comitato nelle elezioni del 2021, il 16 aprile scorso il quartiere Asilo, oltre alla conferma della presidente Maria Graziella Corrias nel ruolo di presidente, ha visto l’elezione di Ornella Concu, Giampaolo Diana, Graziella Pau e Piero Vacca.

“Il comitato Asilo è molto strutturato e organizzato, grazie alla sua continuità”, ha dichiarato l’assessora comunale all’associazionismo Rosella Orrù. “Si sono sempre spesi molto per Terralba e inaugurano il loro mandato con le prime iniziative, alle quali seguiranno senza dubbio altri appuntamenti”.

Lunedì, 3 luglio 2023