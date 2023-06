Una grande serata di musiche e danze irlandesi per aprire a Oristano la stagione dell’Ente concerti Alba Pani Passino

Oristano

Programma e informazioni

Venerdì prossimo 23 giugno, alle ore 21, nella splendida cornice della Piazza Cattedrale di Oristano, si inaugura la 49^ stagione Concertistica dell’Ente Concerti “Alba Pani Passino”. Si comincia col primo appuntamento della Rassegna “Musica nelle sere d’estate” 2023, inserita proprio nella 49^ stagione Concertistica 2023 dell’Ente Concerti “Alba Pani Passino”, realizzata con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero della Cultura e della Fondazione di Sardegna, con il patrocinio del Comune di Oristano e dall’Assessorato alla Cultura.

Visto il grande successo riscosso lo scorso anno, per questa prima importante data torna il gruppo di musiche folk irlandesi Willos, stavolta accompagnato dalle ballerine dell’Accademia di danze irlandesi Gens d’Ys.

Il gruppo proporrà lo spettacolo dal titolo “Dove Danzano Le Fate”, una raccolta di musiche, racconti e danze irlandesi tradizionali e originali.

Willos’

Willos’ è un gruppo folk internazionale con sede a Siena. Riunisce artisti provenienti da Canada, Irlanda e Italia. Ne fanno parte la violinista irlandese Stephanie Martin di Belfast, la voce solista Fiona King di Vancouver e 4 musicisti italiani provenienti dalla Toscana: Giulio Putti al bodhràn, Luca Mercurio alle chitarre, Lorenzo Del Grande ai flauti e il grande Massimo Giuntini alla cornamusa irlandese. Il gruppo esegue musica celtica con “spezie” mediterranee, un mix di canzoni originali e composizioni proprie, arrangiamenti unici e brani tradizionali e ha tenuto oltre 700 concerti in tutta Europa! Il loro ultimo album From Now On uscito a maggio 2022 e il loro nuovo singolo Ghost Ship pubblicato nel febbraio 2023 stanno ricevendo recensioni entusiasmanti dall’Europa all’America.

Accademia di danze irlandesi Gens d’Ys

Fin dal 1993 l’a.s.d. Gens d’Ys è sinonimo di danza irlandese in Italia. Diventa presto la prima accademia italiana dedicata ai balli tradizionali dell’Isola di smeraldo. Gens d’Ys è ora una realtà ramificata in tutta Italia, presente con 35 sedi attive in 31 città. Senza contare le decine di sedi occasionali dove vengono chiamati ogni anno per stage e workshop. L’Accademia gode da molti anni del patrocinio che l’Ambasciata Irlandese in Italia e, dal 2011, di quello dell’Ente Nazionale del Turismo Irlandese, di cui è Testimonial Ufficiale. Il legame tra tradizione e innovazione nella didattica e negli spettacoli proposti è unicamente reso possibile dalla vera passione per la danza irlandese di insegnanti e ballerini, fondamentale per l’esistenza della stessa Associazione.

Biglietti e info

Prezzo del biglietto: Intero € 8,00 – Soci € 5,00

Biglietteria da oggi lunedì 19 giugno dalle ore 17 alle 19 e il 23 giugno dalle 17 fino ad esaurimento posti c/o la sede dell’Ente Concerti – Via Ciutadella de Menorca 33/35, ad Oristano.

Info: wapp 338/8727128 – tel. 0783/303966

Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sito: www.enteconcertioristano.it

Facebook: Ente Concerti Oristano

Lunedì, 19 giugno 2023