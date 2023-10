Una grande festa per premiare la generosità: Ales celebra i 35 anni dell’Avis

Benemerenze Lo scorso anno la sezione ha registrato 250 donazioni di sangue

Una giornata per celebrare il grande impegno e la generosità dei soci donatori di sangue: domenica 8 ottobre l’Avis di Ales festeggerà i 35 anni di attività.

Alle 9,30 previsto il raduno dei soci presso la sede Avis, dalla quale partirà la sfilata con i labari in direzione della cattedrale dei Santi Pietro e Paolo. “Saranno presenti quasi tutte le consorelle della provincia, circa una quindicina”, ha spiegato il presidente della sezione, Marco Cara. “Prenderanno parte alla giornata 150 soci e i volontari del Soccorso di Ales”.

Dopo la messa, previsto un saluto delle autorità presenti e la consegna delle oltre cento benemerenze: tra le tantissime in metallo dorato da 8 donazioni, in rame da 16 e in argento da 25; ben otto soci riceveranno il riconoscimento in argento dorato per le loro 36 donazioni.

A questi si aggiungono tre benemerenze in oro da 50 donazioni, tre in oro con rubino per 75 gesti di solidarietà e addirittura una in oro con smeraldo per il grande traguardo delle 100 donazioni.

“Alla cerimonia seguirà un pranzo tutti insieme in un ristorante di Gonnoscodina”, ha aggiunto Cara.

L’Avis di Ales registra numeri altissimi. “Il numero dei nostri soci aveva avuto un forte incremento circa dieci anni fa, poi nell’ultimo periodo si è assestato su poco meno di 180, mantenendosi costante”, ha spiegato il presidente. “Ciò che è da rimarcare è la notevole crescita dell’impegno dei soci: abbiamo chiuso il 2022 con ben 250 donazioni”.

