Oristano

Organici carenti, servizi ancora in grande difficoltà. Ultimi giorni per rispondere al bando dell’Ares

Ultimi quattro giorni per una selezione di medici specializzati in psichiatria interessati a un contratto di lavoro a tempo determinato nella Assl di Oristano: in base all’avviso pubblicato nel sito dell’Ares, i termini per la presentazione delle domande scadranno il 12 marzo.

La direzione della Asl di Oristano si propone di formare così una graduatoria da cui attingere per arginare le difficoltà in cui opera il reparto di Psichiatria del San Martino, da diverso tempo in grande emergenza.

Degli otto psichiatri che operavano nel servizio fino a oltre un anno fa, ne sono rimasti appena cinque: troppo pochi per assicurare la copertura dei turni. Nè è sufficiente l’accumulo di ore di lavoro e la sistematica rinuncia ai riposi da parte dei medici in organico. Sempre più spesso si deve fare ricorso all’apporto di un collega del Centro di Salute mentale o di un altro proveniente dalla Asl di Cagliari.

Una situazione di grande precarietà a fronte di una dotazione di 16 posti letto sempre occupati, con pazienti che arrivano anche da altre province della Sardegna. Pazienti divenuti sempre più numerosi con la pandemia, che richiedono un grande impegno ed espongono il personale sanitario a elevati livelli di responsabilità.

Nè è migliore la situazione nei servizi di assistenza psichiatrica territoriale. Al Serd, a cui fanno riferimento circa 900 pazienti vittime di dipendenze, continua a operare una sola psichiatra. Impossibile per lei garantire le visite nelle scadenze richieste, con tutte le implicazioni anche di ordine pubblico che questa insostenibile situazione comporta.

Sono invece solo tre gli psichiatri che operano al Centro di Salute mentale di Oristano e uno in quello di Ghilarza. Dei due in servizio nel distretto di Ales – Terralba, uno è incaricato di seguire anche i pazienti detenuti nel carcere di Massama.

Una rete di servizi che risente fortemente del ridotto numero di posti disponibili nelle strutture sarde di accoglienza dei malati di mente, che – non potendo per diversi motivi rimanere in seno alla famiglia – devono essere spesso trattenuti in reparto, in attesa di trovare una sistemazione più adeguata alla loro condizione.

Martedì, 8 marzo 2022