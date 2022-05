Uras

Alicia Corrias e il suo brano su YouTube per il concorso internazionale



Aveva iniziato a suonare per gioco, prendendo di nascosto dalla cucina di casa pentole e mestoli. Ora, a 18 anni, è tra gli artisti in gara al Concorso internazionale musicale “Città di Pesaro” (Cimp). Partecipa per la terza volta, dopo essere salita sul podio per due anni consecutivi, perché ama mettersi costantemente alla prova.

È determinata Alicia Corrias, percussionista e studentessa di Uras del liceo musicale “Benedetto Croce” di Oristano. «Non mi piacciono le cose facili, voglio suonare brani sempre più difficili. Solo così posso capire se riesco a farli o meno. E se non riesco, voglio imparare», dice.

«Nel 2020 avevo vinto il primo premio assoluto, quello conferito da una giuria di esperti. L’anno scorso invece sono arrivata seconda», racconta Alicia Corrias. «C’è un’altra giuria al Cimp, quella popolare, formata da gente che mette i like ai video con le esibizioni dei partecipanti sul canale YouTube del Cimp. La persona che ottiene il maggior numero di giudizi positivi vince un soggiorno a Pesaro, interamente dedicato alla musica».

Qualche previsione per quest’anno? «Chi lo sa!”, afferma emozionata. “C’è tempo fino a stanotte per votare il mio video».

Stavolta Alicia partecipa all’edizione online del Cimp con la Suite n. 1 di Johann Sebastian Bach, eseguendola con uno strumento a percussioni poco noto a chi non è pratico di musica: la marimba, composta da tavolette in legno poste in successione che si colpiscono con l’ausilio di bacchette.

«La marimba è uno strumento di origine africana. È abbastanza difficile da suonare già con due bacchette, figuriamoci con quattro”, spiega la percussionista. “Se leggo lo spartito, non riesco a vedere lo strumento, così ho imparato a guardare lo spartito con la coda dell’occhio, memorizzando i tasti della marimba».

«Ho studiato a scuola, al corso del professor Andrea Foddai, la Suite in Sol maggiore di Bach che presento al concorso. Rispetto ai brani che ho portato al Cimp nel 2020 e nel 2021, è molto più complessa. Dovrò suonarla alla maturità e poi all’esame di ammissione al Conservatorio».

La marimba le farà compagnia per altri mesi e probabilmente per tanti anni. Da quando l’ha scoperta tra i banchi di scuola, è stato amore a prima vista. «Ha un suono talmente leggero che mi accarezza l’anima, mi vengono i brividi, il suo suono mi trasporta completamente in un altro mondo. So che quando sono in quel mondo non ci sono problemi, non c’è più niente, sto proprio bene in quel momento», si emoziona Alicia Corrias.

La giovane percussionista ha le idee chiare sul futuro: «Vorrei iscrivermi al Conservatorio una volta diplomata. Il mio sogno è entrare a far parte dell’Orchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, a Roma. Non so se si realizzerà o meno, ho ancora tantissima strada da fare».

Una passione, quella delle percussioni, che Alicia Corrias porta avanti fin da bambina, quando in prima media aveva iniziato a frequentare i corsi della banda musicale di Ales. «È il maestro Marco Atzei che per primo mi ha messo le bacchette in mano. Ho mosso i miei primi passi con il rullante, poi sono arrivata alla batteria, sempre seguita dal maestro Atzei. Devo molto a lui, perché senza quelle lezioni non sarei entrata al liceo musicale. Devo tanto anche anche al professor Andrea Foddai, che insegna le percussioni al liceo», racconta.

«Frequentare il liceo musicale richiede tanti impegni e sacrifici, non solo per lo studio di materie più comuni come italiano e matematica, ma anche per la teoria musicale. In più bisogna ritagliarsi del tempo per esercitarsi con gli strumenti. Bisogna rinunciare a qualcosa», si confida Alicia Corrias.

«Devo ringraziare anche i miei genitori, che mi hanno portato fino ad Ales per seguire le lezioni di musica e che hanno speso soldi per l’acquisto dei miei strumenti», conclude la giovane percussionista.

Mercoledì 4 maggio 2022